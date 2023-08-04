В калининградский музей передали флаг с автографом космонавта-рекордсмена Сергея Крикалева

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградский историко-художественный музей передали флаг с автографом космонавта, Героя России Сергея Крикалева.

Как рассказали в пресс-службе музея, экспонат в Калининград привез заместитель начальника центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники, заслуженный испытатель Байконура Николай Кузнецов.

Отмечается, что Сергей Крикалев стал последним гражданином СССР, так как во время распада Советского Союза находился на станции «МИР», вращаясь вокруг Земли.

19 мая 1991-го он в составе экипажа «Союз ТМ-12» стартовал на орбитальную станцию «МИР». Этот полет вошел в историю тем, что космонавты улетали из СССР, а вернулись уже в Россию. Продолжительность полёта составила 311 суток. Космонавта Крикалева вернули домой 25 марта 1992 года.

Отмечается, что он с 2005 до 2015 года — обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе.