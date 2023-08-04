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НовостиОбщество4 августа 2023 13:44

В Калининграде устроили парад в честь 75-летия высшего военно-морского училища

Торжественные мероприятия прошли на территории училища
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Высшему военно-морскому училищу в Калининграде исполнилось 75 лет. По случаю праздника провели торжественное построение и парад личного состава, возложение цветов к мемориальным доскам в память о погибших при исполнении воинского долга выпускниках.

В клубе прошло собрание и праздничный концерт в честь 75-летия, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что филиал Военно-морской академии в Калининграде к декабрю 2023 года завершит реорганизацию и станет Балтийским высшим военно-морским училищем имени Ф.Ф. Ушакова.