В Калининграде устроили парад в честь 75-летия высшего военно-морского училища

. Фото: Правительство Калининградской области

Высшему военно-морскому училищу в Калининграде исполнилось 75 лет. По случаю праздника провели торжественное построение и парад личного состава, возложение цветов к мемориальным доскам в память о погибших при исполнении воинского долга выпускниках.

В клубе прошло собрание и праздничный концерт в честь 75-летия, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что филиал Военно-морской академии в Калининграде к декабрю 2023 года завершит реорганизацию и станет Балтийским высшим военно-морским училищем имени Ф.Ф. Ушакова.