Под Калининградом 6-летнюю девочку придавило металлическим забором

Отделом дознания ОМВД России «Гурьевский» возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вредя здоровью по неосторожности.

В апреле этого года на территории одного из местных СНТ две несовершеннолетние подруги по очереди кидали игрушечный бумеранг. После очередного броска он приземлился на участке 30-летнего мужчины. Одна из девочек – 2017 года рождения – решила протиснуться через прутья металлического забора. Но в этот момент конструкции рухнули прямо на ребенка – оказалось, они были скреплены всего лишь пластиковыми хомутами.

- В результате потерпевшая оказалась в больнице с закрытым переломом левого плеча и ушибом подбородка, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Санкции части 1 статьи 118 предусматривают для виновных наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо ареста сроком до полугода.