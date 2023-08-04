Калининградская область оказалась в передовиках цифровизации

Калининградская область всего за полгода поднялась сразу на 63 позиции в оперативном рейтинге эффективности руководителей цифровой трансформации регионов.

Минцифры РФ производило оценку по 14 показателям, среди которых – цифровая зрелость по пяти отраслям, цифровизация массовых социально значимых услуг и уровень удовлетворенности ими населения, развитие электронного документооборота, внедрение и работа платформы обратной связи. Также учитывался уровень независимости от иностранного программного обеспечения.

- По итогам шести месяцев положительная динамика отмечается по таким показателям, как «Цифровая зрелость», «Уровень удовлетворенности массовыми социально значимыми услугами» и «Доля выданных электронных медицинских свидетельств о рождении», - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - На столь высокие результаты повлияло также создание сервисов на «Госуслугах» с помощью визуального конструктора и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.