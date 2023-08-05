Антон Алиханов представил концепцию благоустройства Центрального парка – с фонтаном и новыми пространствами

. Фото: Правительство Калининградской области

На открытии международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» губернатор Антон Алиханов представил комплексную концепцию благоустройства Центрального парка. Она была подготовлена архитектором и советником губернатора Вячеславом Генне.

В планах властей организовать новую городскую площадь на месте центрального входа рядом с Театром кукол, сделать фонтан диаметром 24 метра.

В планах сделать в парке:

- пешеходный променад с велодорожками протяженностью два с половиной километра.

- культурно-образовательный центр общей площадью 3680 квадратных метров. В него войдут конференц-залы, обучающая площадка для работы с детьми, кафе, туалеты. Объект будет одноэтажным, легким, светопрозрачным.

- между Домом художника и Театром кукол – общественное пространство «Арт-сквер».

- в центральной части – самое большое детское игровое пространство в Калининграде. Это будет двухуровневая интерактивная площадка.

. Фото: Правительство Калининградской области

Одной из главных точек притяжения в парке станет «ротонда королевы Луизы».

Также реконструируют вход в парк со стороны улицы Дмитрия Донского. Будет создан променад, система мостиков и смотровых площадок от улицы Колоскова, по проспекту Мира, через кафе «Сказка» вдоль ручья до улицы Дмитрия Донского.

- Вопрос о приведении этой территории в порядок давно назрел. Очень надеюсь, что скоро мы встретимся в уже обновленном парке. Совсем скоро мы приступим к работам, сделаем парк еще более привлекательным и интересным. Уже в ближайшее время мы начнем проектирование. В следующем году к фестивалю, надеюсь, успеем сделать какие-то первые работы, - сказал глава региона.