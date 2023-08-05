В Центральном парке открылся международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз»

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в Центральном парке в пятницу, 4 августа, открылся Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз». На сцене за три дня выступают музыканты, представляющие не только Россию, но и Италию, Грузию, Конго, Армению, Аргентину и Израиль.

Со сцены гостей приветствовал президент фестиваля Владимир Кацман. Он отметил, что для него главное – зрители.

- Для меня самое важное – наши гости. На сцене – это всего лишь звездочки. А мне больше нравится смотреть на тех, кто перед сценой, на тех, кто в зале, - сказал он.

Первыми на сцену вышли музыканты из Калининграда – коллектив «Ezztatik Band». Как сообщает пресс-служба фестиваля – это неизменная традиция – давать возможность выступить местным коллективам. Музыканты подготовили специальную джазовую программу.

Еще одними участниками первого фестивального дня стала известная группа «Фрукты». Не секрет, что многие зрители 4 августа пришли именно ради этого коллектива, надеясь спеть вместе знакомые хиты и потанцевать. Так и получилось. «Фрукты» представили отличный сет кавер-версий знаменитых композиций.

- Это лето получилось максимально фестивальное. Недавно мы были в Питере, ездили в Ижевск, выступали на разных площадках. Мы очень любим фестивали и рады приехать в Калининград. На фестивале «Калининград Сити Джаз» чувствуем себя как дома, все очень нравится. Фестивалю 16 лет и выступать здесь для нас впервые – большая ответственность, - сказала Мими из группы «Фрукты».

Завершала первый день международного фестиваля «Калининград Сити Джаз» группа «Rumba de Bodas» из Италии. На сцене они умело сочетали ска и фанк с латинскими и африканскими ритмами, что нашло отклик в сердцах слушателей.

Впереди еще два фестивальных дня.

В субботу, 5 августа на сцене выступят:

«Tangology Orchestra» feat. Arsen Mukendi (Россия-Конго);

«Yerevan Calling Quartet» (Армения);

Меги Гогитидзе (Грузия).

В воскресенье, 6 августа, перед зрителями:

«Zal Juglar Trio» (Аргентина/Россия);

«Sangit» (Израиль);

«Браво» (Россия).