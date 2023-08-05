В Озерске 420 жилых домов могут подключиться к природному газу

Жители Озерска переходят на голубое топливо. Фото: Правительство Калининградской области

В Озерске торжественный пуск топлива в распределительные сети состоялся в пятницу, 4 августа. А накануне в одной из частей города завершилось строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов к жилым домам. У жителей появилась возможность перейти на голубое топливо. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Побывавший в муниципалитете глава регионального минстроя Сергей Черномаз выразил уверенность, что «качество жизни в Озерске улучшится».

- Надеюсь, что благодаря этому ресурсу будет стимул к развитию и строительству предприятий, необходимых для процветания муниципалитета. Наша обязанность – создавать комфортные условия проживания для всех жителей региона. Общая задача – ускорить темпы газификации Калининградской области, создать все необходимые условия, чтобы жители региона могли пользоваться более дешевым, чистым и экологичным видом топлива, – отметил Сергей Черномаз.

Сообщается, что в рамках программы газификации ПАО «Газпром» до 2025 года на территории Озерского муниципального округа запланировано строительство четырех межпоселковых газопроводов.

По программе социальной газификации жители Озерска имеют право подать заявку на подключение своего дома на портале Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.