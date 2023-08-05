В Калининграде обсуждается строительство еще одной школы в районе улицы Артиллерийской

Калининградцы обратились к властям с большим списком вопросов о будущем микрорайона улицы Артиллерийской. Обсуждение состоялось. Фото: мэрия Калининграда

В пятницу, 4 августа в Калининграде городские власти встретились с жителями микрорайона улицы Артиллерийской. Об этом в своем телеграм-канале написала глава администрации города Елена Дятлова.

- Вместе с коллегами общалась с активными жителями микрорайона улицы Артиллерийской. Они обратились в администрацию и Общественный совет с большим списком вопросов о будущем своего микрорайона, указав на наиболее тревожащие их – строительство дорог, социальных учреждений, благоустройство территорий и мест отдыха, - сообщила Елена Дятлова.

Сити-менеджер поделилась планами развития этой части города.

- Реализуется первый этап строительства улицы генерала Лучинского (от ул. Артиллерийской до ул. Героя России Мариенко). Разработан проект на второй этап. Разрабатывается проектная документация на строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной. Получено заключение экспертизы на проект улицы ул. Героя России Мариенко, - отметила Елена Дятлова.

Сообщается также, что в 2024 году власти приступят к разработке проектно-сметной документации на строительство школы на улице Героя России Мариенко (вместимостью более 1700 учеников).

- В Генплане предусмотрели место для нового детского сада, - уточнила глава городской администрации.