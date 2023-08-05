В Калининградской области на выходных возможны ливни и грозы

Грозы ожидаются в воскресенье, 6 августа. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о погоде на 5 и 6 августа (правда, с оговоркой, мол, из-за быстро изменяющейся синоптической обстановки прогноз может подлежать корректировке).

Суббота, 5 августа. В дневные часы на побережье и западной части области +19...+22°C, в центральной и восточной части области до +23...+25°C.

Утром переменная облачность, во второй половине дня облачная погода и временами небольшие дожди. В вечерние часы в центральной и восточной части региона вероятны грозы.

Ветер утром и днем переменный, слабый, вечером северного и северо-восточного направления 4-8 м\с, при осадках порывистый.

Воскресенье, 6 августа. Ночью +17...+19°C, днем на побережье и в западной части области до +26...+30°C, в в Калининграде, центральной и восточной части региона до +30...+33°C.

В ночные и утренние часы по всей области вероятны ливни и грозы.

До полудня малооблачно и осадки маловероятны, во второй половине суток по области вновь будут возможны сильные ливни и грозы, возможны град и шквалы.

Ветер переменный (южного, юго-восточного в первой половине дня и западного, северо-западного вечером) 4-9 м\с, порывистый.

Атмосферное давление понижается.