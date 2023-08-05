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НовостиОбщество5 августа 2023 10:04

В обустройство ФАПа под Полесском направлено 9 миллионов рублей

Медицинскую помощь рядом с домом получают свыше тысячи человек
Вера ГРИНВИЧ
В новом ФАПе уже идет работа с пациентами.

В новом ФАПе уже идет работа с пациентами.

Фото: Правительство Калининградской области

Под Полесском заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В общей сложности на медицинский объект в поселке Саранское было направлено 9 миллионов рублей, - рассказали в правительстве.

Для этого использовались федеральные и региональные средства.

Объект здравоохранения появился в поселке взамен фельдшерско-акушерского пункта, в котором полтора года назад произошло возгорание.

В новом медпункте провели и подключили электричество, воду, благоустроили территорию. По периметру земельного участка установили ограждение, разбили газон, уложили тротуарную плитку.

Здесь появились кабинет приема фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, их оснастили современным оборудованием в соответствии с порядком оказания первичной медико-санитарной помощи.

- В зоне обслуживания фельдшера ФАПа Татьяны Смолькиной, которая трудится здесь в течение 27 лет, 1 152 жителя трех поселков – Саранского, Красного Бора и Марксово, - прокомментировали в пресс-службе.