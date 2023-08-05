В Калининграде врачи 25 дней боролись за жизнь пациентки с тромбозом сосудов легких

Спасение 49-летней калининградки началось в реанимации Центральной городской клинической больницы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Центральную городскую клиническую больницу Калининграда по скорой была доставлена 49-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии.
- Сразу же направили ее в отделение реанимации, так как требовалась искусственная вентиляция легких, - подробностями спасения врачи поделились в телеграм-канале «Пульмонология 39».
Как пояснили участники истории, резкое ухудшение состояния пациентки было связано с тромбозом сосудов легких, маскирующимся признаками воспаления легких.
- Это очень опасное состояние, когда с одной стороны к дыхательной ткани не поступает кровь для насыщения кислородом (поступление заблокировано тромбом), а с другой - сама ткань легкого не пропускает кислород из-за воспаления, - пояснили медики.
Больной была назначена комбинированная терапия на фоне ИВЛ. Постепенно кризис миновал, пациентку перевели из реанимации в отделение пульмонологии больницы. В ИВЛ она больше не нуждалась.
- В пульмонологии продолжены раннее начатые лечебные мероприятия (не очень отличающиеся от интенсивной терапии),с пациенткой занимались также специалисты физиотерапевтического отделения - нельзя допускать рисков развития тромбов повторно, несмотря на специальное медикаментозное лечение, - отметили медики.
Сообщается, что борьба за жизнь пациентка шла на протяжении 25 дней.
- Наступило полное выздоровление от пневмонии и последствий тромбоза легочных сосудов, а также преодолены возникшие панические атаки на фоне случившегося ухудшения, - рассказали врачи.
Пациентка выписана домой, где ее «с нетерпением все это время ждали три сына».