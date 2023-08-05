У Аленушки появится брат Иванушка: В Светлогорске началась роспись очередной трансформаторной подстанции

Художники Грачик и Маргарита Гущян приступили к росписи трансформаторной подстанции на улице Пионерской в Светлогорске. Фото: Светлогорский городской округ

В пятницу, 4 августа уличные художники Грачик и Маргарита Гущян приступили к росписи трансформаторной подстанции на улице Пионерской в Светлогорске.

- Добрый молодец Иванушка скоро появится! – сообщает администрация Светлогорского городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что это уже вторая картина стрит-арт проекта «Творцы русского наследия». Изображение Аленушки появилась также на трансформаторной подстанции в Светлогорске на Калининградском проспекте в декабре 2022 года.

- Цель проекта - украсить серые элементы городской инфраструктуры граффити, соединяющими в себе современное искусство и исконно-русские мотивы, тем самым популяризируя нашу культуру. Каждый новый объект выполняется в разных техниках и содержит всем известные паттерны - дымковскую игрушку, гжель, хохлому и другие, - отметили в администрации.

Работы над Иванушкой планируется завершить в течение двух недель.