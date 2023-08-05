В Гусеве в результате аварии пострадал 9-летний ребенок

В Гусеве на улице Советской ребенок попал под колеса "Ауди". Фото: УГИБДД Калининградской области

В пятницу, 4 августа в Гусеве произошло ДТП, в резульате которого пострадал 9-летний ребенок. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

- 75-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», двигаясь по улице Советской совершил наезд на 9-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево относительно движения автомобиля, - говорится в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован.