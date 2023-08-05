На Куршской косе из-за гона косули водителей просят замедлиться

В августе продолжается гон у европейской косули. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В нацпарке «Куршская коса» напоминают, что в августе продолжается гон у европейской косули.

- В период размножения эти животные очень активны. Возбужденные косули теряют обычную осторожность и чаще пересекают дорогу, появляясь в самых неожиданных местах. И в результате чаще попадают под колеса автомобилей, - отметили в нацпарке.

В связи с этим особая просьба к водителям - соблюдать скоростной режим (максимум 60 км/ч) и быть очень внимательными на Куршской косе, особенно в ранние утренние и вечерние часы, когда косули наиболее активны.