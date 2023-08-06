За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В субботу, 5 августа, в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На ул. А. Невского в Калининграде под колеса «Киа» попала 32-летняя женщина, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

На улице Центральная в посёлке Волочаевское водитель «Фольксвагена» сбил на пешеходном переходе 60-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.