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НовостиПроисшествия6 августа 2023 9:16

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов

Пешеходы получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В субботу, 5 августа, в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На ул. А. Невского в Калининграде под колеса «Киа» попала 32-летняя женщина, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

На улице Центральная в посёлке Волочаевское водитель «Фольксвагена» сбил на пешеходном переходе 60-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.