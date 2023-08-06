В Славске из незапертой машины украли почти 150 тысяч рублей

В Славске сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали подозреваемого в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

О пропаже кошелька со 147 000 рублей, банковскими картами, водительским удостоверением и другими документами в полицию заявил 42-летний местный житель. По словам владельца, неизвестный злоумышленник воспользовался тем, что он оставил без присмотра незапертую машину на пару минут и лишился бумажника.

Полицейские вышли на след ранее судимого 25-летнего местного жителя. У него изъяли 80 000 рублей и мобильный телефон. 70 тысяч он потратил на покупку телефона и развлечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.