В Калининграде заварили нелегальный сток в Парковый ручей

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В Калининграде инспекторы министерства природных ресурсов и экологии заварили незаконный выпуск сточных вод в Парковый ручей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее выпуск был затампонирован, однако в ходе проверки выяснилось, что тампонаж на трубе разрушен, а сточные воды вновь стали поступать в ручей. Поэтому выпуск пришлось ликвидировать с помощью электродной сварки.

«Наши инспекторы на основании полученных отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям продолжают работу по выявлению и ликвидации сточных вод в ручей Парковый», - заявили в пресс-службе министерства.