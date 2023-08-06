Калининградские СНТ задолжали за электричество 90 млн рублей

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Долг за свет калининградских СНТ превысил 90 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь Энергосбыт». Более 10 товариществ имеют долг свыше 1 млн рублей.

«Компания была вынуждена направить уведомления о намерении инициировать процедуру банкротства. Привлечение независимых конкурсных управляющих позволит выявить причины сложившейся ситуации и навести порядок в системе управления СНТ», - заявили в «Янтарь Энергосбыте».

При наличии оснований суд может привлечь председателей СНТ к субсидиарной ответственности, напомнили в компании. В таких случаях виновным лицам придется рассчитываться по долгам товарищества собственными средствами и имуществом.