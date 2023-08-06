В Багратионовске коммерсант попался на хищении бюджетных денег

Прокуратура Багратионовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2018 администрация Ладушкина заключило контракт с ООО «Рестрим» на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения одной из улиц города. И директор компании внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения о якобы понесенных затратах на приобретение строительных материалов и аренду техники. Это позволило ему получить компенсацию НДС на 159 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Багратионовский районный суд для рассмотрения по существу.