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НовостиОбщество6 августа 2023 17:16

Минприроды объяснило, почему затопило стадион «Красная звезда» в Калининграде

Дамба не является причиной подтопления территории
Виктор Сергеев

Причиной подтопления стадиона «Красная звезда» на Московском проспекте в Калининграде стал забитый трубопереезд. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«Дамба, перекрывающая поступления загрязненных стоков в пруд Ялтинский, в целостности и не является причиной подтопления территории. В ходе осмотра также выявлено незаконное перекрытие ручья Литовского, что также препятствует свободному протоку воды», - заявили в министерстве.

Напомним, о подтоплении сообщили очевидцы утром в воскресенье, 6 августа.