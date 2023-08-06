Минприроды объяснило, почему затопило стадион «Красная звезда» в Калининграде

Причиной подтопления стадиона «Красная звезда» на Московском проспекте в Калининграде стал забитый трубопереезд. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«Дамба, перекрывающая поступления загрязненных стоков в пруд Ялтинский, в целостности и не является причиной подтопления территории. В ходе осмотра также выявлено незаконное перекрытие ручья Литовского, что также препятствует свободному протоку воды», - заявили в министерстве.

Напомним, о подтоплении сообщили очевидцы утром в воскресенье, 6 августа.