Калининградцам рассказали о пасмурной погоде на 7 августа

В понедельник, 7 августа, в Калининградской области ожидается преимущественно облачная погода и в течение дня временами возможны небольшие дожди.

Об этом сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

Отмечается, что в северо-восточной части области (Неманский, Краснознаменский, Нестеровский, Гусевский р-ны) в утренние часы не исключены грозы.

Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов.

Ветер в Калининграде юго-западного направления, западной части области и на побережье – 4-10 м/с, в порывах до 14-17 м/с. При этом в вечерние часы на побережье в порывах до 17-20 м/с.