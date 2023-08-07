В Багратионовске будут судить виновника ДТП, в котором пострадал 6-летний велосипедист

В Багратионовске завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадал 6-летний велосипедист.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 19-летний парень за рулем «Фольксвагена» 25 июня в поселке Северный на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу 6-летнему велосипедисту.

У ребенка было преимущественное право проезда, но он был сбит автомобилем.

«В результате ДТП мальчик был госпитализирован с травмами головы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред», - отметили в полиции.

Водителю же теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.