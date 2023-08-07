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НовостиОбщество7 августа 2023 8:36

Треть калининградцев хотят перейти на полноценный фриланс

Люди готовы оставить основную работу ради «свободного труда»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Треть калининградцев (33%), которые совмещают основную работу и подработку, задумываются об увольнении из найма ради полноценного фриланса.

Об этом сообщает платформа hh.ru. Условие тут только одно – если вторая работа будет приносить больший доход.

В Калининграде каждый десятый сотрудник, который имеет официальную подработку, считает самозанятость идеальным тест-драйвом работы на себя. А большинство опрошенных (39%) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше.

Отмечается, что с начала 2023 года заработок в подработках в ряде отраслей заметно вырос.

Пятая часть (20%) опрошенных сотрудников, заявили, что им комфортно совмещать две работы.