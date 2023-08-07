В Калининграде крышки канализационных люков начали превращать в арт-объекты

. Фото: пресс-служба «Водоканала»

В Калининграде из крышек канализационных люков создают арт-объекты, вдохновленные детскими рисунками.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», первый такой люк с образом Капельки-футболиста на крышке появился рядом со стадионом «Калининград». Рисунок посвящен выходу ФК «Балтика» в Российскую Премьер-лигу.

Ранее провели детский конкурс рисунков, приняли более 1000 работ на различные темы, одной из которых стала как раз тема футбола.

Работа по созданию арт-объектов будет продолжена.