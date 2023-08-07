В Калининградском морском канале перевернулась лодка, спасены три человека

Спасатель и спасенные. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В минувшее воскресенье, 6 августа, не обошлось без происшествий на воде: в Калининградском морском канале перевернулась лодка, на борту которой находилось три человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, потерпевшие бедствие зацепились за лодку и их прибило к камышам.

Сообщение об этом поступило от Единой дежурной диспетчерской службы в отделение Центра ГИМС в Светлом.

На место прибыли инспекторы, которые обнаружили спасли всех терпящих бедствие. Они были доставлены на берег.