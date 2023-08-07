Фестиваль «Калининград Сити Джаз» собрал около 8 тысяч зрителей

. Фото: Предоставлено организаторами

XVI Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» завершился в Центральном парке в воскресенье, 6 августа.

За три дня концерты собрали около 8 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба фестиваля.

В завершающий день в парке выступили музыканты, представляющие сразу две страны, Аргентину и Россию - коллектив Zal Juglar Trio, самобытный исполнитель Sangit из Израиля и легендарная группа из Москвы «Браво». Артисты приехали в Калининград с самыми крутыми и веселыми хитами.

- Мы привезли лучшее, что накопилось за 40 лет существования группы, а именно в этом году нам 40 лет! В Калининграде мы не первый раз. Но сегодня город был просто какой-то чумовой: 33 градуса жары, все ходят на расслабоне в шортах, девчонки просто летают, дождь прошел, все чудесно! – рассказали участники коллектива.

Группа "Браво". Фото: Предоставлено организаторами

Музыканты признались, что джаз для них – это свобода музицирования и прекрасное настроение: «В этом смысле мы тоже, конечно, играем джаз!»

Вокалист и гитарист «Браво» Роберт Ленц рассказал, что коллектив не стоит на месте, а готовит новые песни, которые наверняка скоро услышат поклонники.

Роберт Ленц. Фото: Предоставлено организаторами

Хедлайнеры порадовали зрителей главными хитами – песни «Браво» пел хором весь Центральный парк. Звучали «Оранжевый галстук», «Черный кот», «Этот город» и, конечно, «Вася»!

«Калининград Сити Джаз» завершился фейерверком и жаркой дискотекой.

Напомним, в этом году на фестивале три дня, 4-6 августа, выступали музыканты, представляющие не только Россию, но и Италию, Грузию, Конго, Армению, Аргентину и Израиль.

Зрители увидели коллективы и исполнителей Ezztatik Band, «Фрукты», Rumba de Bodas, Tangology Orchestra feat. Arsen Mukendi, Yerevan Calling Quartet, Меги Гогитидзе, Zal Juglar Trio, Sangit и «Браво».