Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 7 августа

В Калининграде в понедельник, 7 августа, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:

ул. Октябрьская, 1, 3, 3а, 3б.

До 16:00 без света остались потребители на:

пр-кт Мира, 69, 73-75, 100, 102

ул. Чапаева, 1-7, 2-10.

Также, как сообщает пресс-служба городской администрации, с 13:30 до 17:00 отключены:

ул. Чекистов, 61-83, 93-107, 107а, 111а, 38-46

ул. мл. лейт. Родителева, 17-21, 27а-27б, 2, 16-22

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 16:00 на ул. Октябрьская, 4.

До 17:00:

ул. Озерная, 3, 5, 15-17.

ул. Балтийская, 5-15, 6-24.

До 15:00 без воды:

пер. Радистов, 2.

ул. Красносельская, 71а.