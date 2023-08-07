На фестиваль «Короче» в Калининград приедут Алексей Герман, Борис Хлебников и Ирина Розанова

Борис Хлебников. Фото: Предоставлено организаторами

В состав жюри XI российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в этом году вошли Алексей Герман, Борис Хлебников, Ирина Розанова и другие звезды. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что кинорежиссер, сценарист и продюсер Борис Хлебников возглавит жюри секции полнометражного дебютного кино. В состав жюри вошли режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, актриса Ирина Розанова и продюсер, заместитель директора телеканала «России 1» Ясмина Бен Аммар.

Председателем жюри программы короткометражного кино выступит режиссер и сценарист Алексей Герман-мл. (обладатель «Серебряного льва», трехкратный лауреат премии «Ника»), в жюри вошли сценарист и продюсер Андрей Золотарев, актриса Ольга Сутулова и продюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

Российский режиссер и сценарист Борис Хлебников известен широкому зрителю своими фильмами «Коктебель», «Аритмия», «Долгая счастливая жизнь», «Шторм», «Снегирь» и другими.

В фильмографии Наталии Мещаниновой картины «Комбинат «Надежда», «Сердце мира», «Один маленький ночной секрет», а также популярные сериалы «Пингвины моей мамы» и «Алиса не может ждать».

Кинофорум пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа.