Житель Советска напал на 80-летнюю пенсионерку и вырвал из ушей серьги

Разбойное нападение случилось в Советске. Там местный житель напал на 80-летнюю пенсионерку.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник заметил на улице одиноко идущую пенсионерку и проследил за ней до дачного участка. Он подкрался к женщине, ударил ее по голове велосипедным насосом, разбив голову, сорвал с ушей золотые серьги стоимостью 20 тысяч рублей и сбежал.

Ранее судимый 42-летний житель Советска был задержан и помещен в изолятор.

В квартире злоумышленника полицейские обнаружили одежду со следами крови потерпевшей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.