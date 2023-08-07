Калининградский клуб стал вице-чемпионом Кубка России по пляжному регби

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Кубок России по регби в Москве собрал 18 мужских и женских команд. Калининградскую область представил регби-клуб «Балтийский шторм». Действующие обладатели Кубка России по регби-7 и победители Высшей лиги чемпионата России по регби-7 дошли до финала и уступили соперникам из Самарской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, всего было одержано пять побед из шести.

«В число лучших по итогам московского турнира вошли Юрий Чижов, Никита Мозоль, Максим Малинин, Вячеслав Рыжков и Степан Вознюк. Все пятеро получили приглашение в сборную России по пляжному регби», – отметили в минспорта.

«Балтийский шторм» состоит на 90% из воспитанников региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта и областного училища олимпийского резерва.