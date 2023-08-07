ДТП с пьяным водителем «Мерседеса» на площади Победы попало на видео

ДТП в центре Калининграда случилось 6 августа около 7 утра. На площади Победы 20-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и сбил 68-летнего пешехода, который спокойно шел по тротуару. В результате ДТП пенсионер получил травмы и был госпитализирован в реанимацию.

ДТП попало на видео.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, за рулем находился молодой человек с признаками опьянения и не имеющий права управления. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя.

К ответственности был привлечен за передачу управления и пассажир, который является владельцем авто.

Он пояснил, что передал управление товарищу, так как сам был нетрезв.