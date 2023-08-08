Участнику штурма Кенигсберга Борису Пирожкову исполнилось 98 лет

Борис Пирожков. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградскому ветерану, участнику штурма Кенигсберга, почетному гражданину города Борису Пирожкову исполнилось 98 лет.

Борис Петрович родился 6 августа 1925 года в Свердловской области. После окончания школы фабрично-заводского обучения был направлен на Кауровский лесозавод «Прогресс» старшим электриком, где проработал до 1943 года. Осенью того же года был зачислен в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и направлен в город Свердловск в учебный танковый полк.

Борис Петрович участвовал в штурме Кенигсберга: сражался в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив – в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и День Победы встретил в госпитале.

Борис Петрович – известный калининградец. Он каждый день выходит на прогулку к памятнику героям-танкистам, инициатором создания которого в свое время и выступил.