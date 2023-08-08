В Калининградской области торговцев овощами оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы по контролю за качеством и безопасностью плодоовощной продукции за 1 полугодие 2023 года в Калининградской области.

За это время проверили деятельность 112 компаний, которые занимаются оборотом плодовоовощной продукции: привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 200 тысяч рублей.

Были изъяты из оборота 8 партий плодоовощной продукции объемом 96 килограммов.

Как сообщает пресс-служба Управления, причиной послужило несоответствие продукции обязательным требованиям, отсутствие необходимой маркировки.