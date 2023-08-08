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НовостиОбщество8 августа 2023 8:18

В Калининградской области торговцев овощами оштрафовали на 200 тысяч рублей

Изъято из оборота 96 кг плодоовощной продукции
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы по контролю за качеством и безопасностью плодоовощной продукции за 1 полугодие 2023 года в Калининградской области.

За это время проверили деятельность 112 компаний, которые занимаются оборотом плодовоовощной продукции: привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму около 200 тысяч рублей.

Были изъяты из оборота 8 партий плодоовощной продукции объемом 96 килограммов.

Как сообщает пресс-служба Управления, причиной послужило несоответствие продукции обязательным требованиям, отсутствие необходимой маркировки.