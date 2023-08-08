Мошенники, проверяя счетчики, обманули жителей Калининграда на 10 миллионов рублей

В Калининграде завели уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служа регионального УМВД, сразу несколько человек попали под дело о мошенничестве, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Они незаконно проверяли приборы учета приборов газа в домах и квартирах жителей региона.

Отмечается, что факт мошенничества был выявлен сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Известно, что бывший директор госорганизации, имеющей единоличное право проводить данные проверки, вступил в сговор с руководителем коммерческой организации. Так, сотрудники частной фирмы под видом работников госструктуры проверяли счетчики в квартирах, выписывали квитанции на оплату, не внося данные об этих проверках в официальную информационную базу и оставляя деньги граждан себе.

«Проверяющие использовали подложные документы, выданные им по поручению директора госучреждения. В удостоверениях значилось имя одного и того же человека, но с разными фотографиями», - рассказали в полиции.

С сентября 2020 г. по декабрь 2021 г. жители Калининградской области оплатили услуги лжепроверяющих на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Эти деньги попали в карманы мошенников.

Фигурантами уголовного дела стали директор государственной организации, руководитель коммерческой компании и иные неустановленные лица.