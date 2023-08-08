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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:03

На Северном обходе перевернулся грузовик с щебнем

Серьезное ДТП случилось в районе развязки с улицей Гагарина
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде во вторник, 8 августа, произошло ДТП на Северном обходе в районе развязки с улицей Гагарина. О том, что опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом, сообщили очевидцы.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на место по тревоге выехали пожарные и спасатели.

В действительности же оказалось, что произошло опрокидывание грузового автомобиля с щебнем. «Авария, по предварительным данным, произошла из-за лопнувшего переднего колеса», - отметили в МЧС.

Никто из людей не пострадал.