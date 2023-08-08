В Балтийске в сквере у «Виктории» установят новый фонтан

В Балтийске благоустроят сквер у «Виктории», там появится новый фонтан. Об этом сообщает местная администрации, отвечая на комментарий пользователя в «ВК» в группе «Типичный Балтийск».

«В этом году разработали проект и получили положительное заключение экспертизы на благоустройство сквера «Памяти воинам-интернационалистам» в районе «Виктории». В проекте также предусмотрен новый фонтан, современная детская площадка, лавочки, урны и освещение. Сейчас заходим в региональные программы для финансирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгое время фонтан находился на территории торгового центра «Виктория». Однако, по заявлению представителей администрации округа, «предприниматели не следили за имуществом в должном объеме».

«Нашим сотрудникам удалось размежевать землю и вернуть муниципалитету весь сквер: от торгового центра до гостиницы «Балтика», - говорится в сообщении.

Сроков благоустройства сквера не называют.