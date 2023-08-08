Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 8 августа

В Калининграде во вторник, 8 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение на текущие сутки будет отключено до 13:00 по адресам:

пр-кт Московский 233, 250, 252, 256,

ул. Толбухина 3-25, 55,

ул. Миклухо-Маклая 10-14.

До 18:00 света не будет на:

ул. Октябрьская 1, 3, 3а, 3б,

пр-кт Советский 3,

пер. Станочный 13, 41-47, 42-46.

пр-кт Победы 65 (светофор), 81

ул. Вагоностроительная 3-5, 11-19, 6, 12-16

ул. Косогорная 5-9, 2-10

ул. Литейная 5-9, 6-10

ул. Нефтяная 1, 2, 4, 4а, 15

ул. Поперечная 15

ул. Радищева 79, 81 (школа №14), 83-85, 12а (светофор), 80-90

ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20

ул. Рылеева 5-9, 6-10

ул. Станочная 19

ул. Ульяновская 2-6.

До 12:00 на:

ул. Докука 43( рынок, ВНС, котельная)

Также по данным городской администрации, с 13:30 до 18:00 отключения на:

ул. Измаильская 1-23, 2-24

ул. Краснопресненская 2-28

ул. Львовская 33

ул. Мечникова 1-23, 2-22

ул. Мичурина 1-21, 2-16

ул. Одесская 1-25, 33-37а, 2-26, г/о «Москвич»

ул. Подп. Емельянова 151, 156 (школа № 26, светофор), 164, 170-180

ул. Семипалатинская 1а, 5, 7, 13, 17, 2, 4

ул. Шишкина 3-5, 2-10а.

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 16:00 на ул. Согласия 7.

До 17:00 на:

ул. Дачная 6

ул. Н. Карамзина 11(д/сад № 136). 17-31

ул. У. Громовой 83-93, 99

ул. Баумана

ул. Заводская

ул. Можайская 20-66, 21-67

ул. Немировича-Данченко

ул. Тбилисская

Отключение горячего водоснабжения также намечено с 8 августа до 21 августа на ул. Дзержинского 162-168.