Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 8 августа

В Калининграде во вторник, 8 августа, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение на текущие сутки будет отключено до 13:00 по адресам:
пр-кт Московский 233, 250, 252, 256,
ул. Толбухина 3-25, 55,
ул. Миклухо-Маклая 10-14.
До 18:00 света не будет на:
ул. Октябрьская 1, 3, 3а, 3б,
пр-кт Советский 3,
пер. Станочный 13, 41-47, 42-46.
пр-кт Победы 65 (светофор), 81
ул. Вагоностроительная 3-5, 11-19, 6, 12-16
ул. Косогорная 5-9, 2-10
ул. Литейная 5-9, 6-10
ул. Нефтяная 1, 2, 4, 4а, 15
ул. Поперечная 15
ул. Радищева 79, 81 (школа №14), 83-85, 12а (светофор), 80-90
ул. Ремонтная 1-53, 2, 10, 14-20
ул. Рылеева 5-9, 6-10
ул. Станочная 19
ул. Ульяновская 2-6.
До 12:00 на:
ул. Докука 43( рынок, ВНС, котельная)
Также по данным городской администрации, с 13:30 до 18:00 отключения на:
ул. Измаильская 1-23, 2-24
ул. Краснопресненская 2-28
ул. Львовская 33
ул. Мечникова 1-23, 2-22
ул. Мичурина 1-21, 2-16
ул. Одесская 1-25, 33-37а, 2-26, г/о «Москвич»
ул. Подп. Емельянова 151, 156 (школа № 26, светофор), 164, 170-180
ул. Семипалатинская 1а, 5, 7, 13, 17, 2, 4
ул. Шишкина 3-5, 2-10а.
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 16:00 на ул. Согласия 7.
До 17:00 на:
ул. Дачная 6
ул. Н. Карамзина 11(д/сад № 136). 17-31
ул. У. Громовой 83-93, 99
ул. Баумана
ул. Заводская
ул. Можайская 20-66, 21-67
ул. Немировича-Данченко
ул. Тбилисская
Отключение горячего водоснабжения также намечено с 8 августа до 21 августа на ул. Дзержинского 162-168.