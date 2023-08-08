В Калининграде два дня не будут работать светофоры на проспекте Победы и Вагоностроительной

В Калининграде два дня, 8 и 9 августа, на перекрестках ул. Вагоностроительная – ул. Радищева и пр. Победы – ул. Бассейной отключат светофоры. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Работы по ремонту проходят ежедневно с 9 до 18 часов.

Также сегодня, 8 августа, отключен пешеходный светофор на ул. Подполковника Емельянова, 156.

9 августа с 13.00 до 17.00 отключат светофоры на перекрестках ул. Дзержинского – Подполковника Емельянова и Дзержинского – Зои Космодемьянской.

Водителей и пешеходов призывают быть особенно внимательными на этих участках дорог.