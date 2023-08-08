Церемония открытия фестиваля «Короче» впервые пройдет не в «Заре», а в Калининградском драмтеатре

. Фото: Предоставлено организаторами

В этом году к кинотеатру «Заря», традиционной площадке XI фестиваля «Короче», который пройдет в Калининграде 15-20 августа, добавится еще одна.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, программа дебютных фильмов будет показана в Калининградском драмтеатре.

Там же 15 августа состоится Церемония открытия фестиваля.

Кинопоказы в Центральном парке Калининграда начнутся 16 августа.

Также на фестивале будет представлена большая внеконкурсная программа. В программе фестиваля этого года около 40 картин – 31 короткометражный фильм и 8 полнометражных дебютных работ.

Традиционно вход на все кинопоказы бесплатный, по регистрации на сайте. Регистрация будет открыта за несколько дней до фестиваля.