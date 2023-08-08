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НовостиОбщество8 августа 2023 11:33

На улицах Балтийска до конца лета установят 100 камер с функцией распознавания лиц

Власти считают, что камеры обезопасят жизнь
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийском городском округе до конца лета намерены установить около 100 камер видеонаблюдения.

Они будут вести круглосуточный мониторинг обстановки на основных пешеходных переходах, дворовых и общественных территориях.

Власти уверены, что камеры помогут бороться с правонарушениями, в том числе вандализмом. На видеокамерах высокого разрешения будет использована функция распознавания лиц.

Об этом сообщается в комментариях в группе «Типичный Балтийск» в «ВК».

Отмечается, что сейчас за улицами Балтийска следят около 20 камер «Безопасного города».