Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 августа 2023 11:45

В Калининградской области военные провели тренировку по уничтожению террористов

Учения прошли на берегу Балтийского моря
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области на берегу Балтийского моря провели тренировку по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, по легенде учений группа террористов высадилась на побережье моря и продвигалась вглубь территории региона.

«Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения», - рассказали в пресс-службе флота.

В ходе тренировки разведчики также отработали навыки захвата пленных, боевые стрельбы и т.п.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около 70 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники.