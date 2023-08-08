В Калининградской области военные провели тренировку по уничтожению террористов

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Фото: пресс-служба Балтфлота
В Калининградской области на берегу Балтийского моря провели тренировку по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, по легенде учений группа террористов высадилась на побережье моря и продвигалась вглубь территории региона.
«Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения», - рассказали в пресс-службе флота.
В ходе тренировки разведчики также отработали навыки захвата пленных, боевые стрельбы и т.п.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано около 70 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники.