В Зеленоградске будут судить девушку-водителя квадроцикла, устроившую ДТП с пострадавшими детьми

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Зеленоградске водитель квадроцикла, устроившая ДТП с участием детей, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 7 июня прошлого года 34-летняя водитель квадроцикла «Can-Am», на улице Центральной в Логвино врезалась на скорости в дерево.

В результате ДТП пострадали двое 14-летних пассажиров.

В полиции отметили, что одна из девочек была госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибом позвоночника, вторая – с ушибами лица.