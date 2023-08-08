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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:54

В Зеленоградске будут судить девушку-водителя квадроцикла, устроившую ДТП с пострадавшими детьми

Девушку, устроившую ДТП с пострадавшими детьми в Зеленоградском районе, будут судить
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Зеленоградске водитель квадроцикла, устроившая ДТП с участием детей, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 7 июня прошлого года 34-летняя водитель квадроцикла «Can-Am», на улице Центральной в Логвино врезалась на скорости в дерево.

В результате ДТП пострадали двое 14-летних пассажиров.

В полиции отметили, что одна из девочек была госпитализирована с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибом позвоночника, вторая – с ушибами лица.