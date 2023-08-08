В Зеленоградске 19-летний парень утащил из гаража литые диски с зимней резиной

В Зеленоградске у местной жительницы из гаража похитили два комплекта литых дисков с зимней резиной стоимостью 70 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в гараж, сорвав навесной замок.

Как сообщает пресс-служба, женщина не смогла назвать точную дату совершения преступления, но выйти на след подозреваемого оперативники сумели.

Им оказался 19-летний молодой человек, который похищенные литые диски разукомплектовал и продал в интернете.

Полицейские обнаружили и изъяли краденое имущество. А парню грозит до пяти лет.