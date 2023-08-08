Власти ищут подрядчика для реконструкции Аллеи Смелых в Калининграде

Власти Калининграда ищут подрядчика для реконструкции Аллеи Смелых. Сообщается, что начать планируют с четвертого этапа, от Окружной до ул. Карамзина.

«Стоимость этого километрового отрезка 365 млн рублей. На работы отводится 465 дней. Работать будут по полосам, а регулировать движение светофорами. Начинаем именно с этого участка потому что если в 2025 году удастся приступить к реконструкции ул. Киевской, у жителей южной части города уже должен быть нормальный выезд из микрорайона», - пояснили в мэрии города.

Власти рассчитывают получить современную четырехполосную магистраль, тротуары с двух сторон и, конечно, велосипедную дорожку шириной 2 метра.

В планах модернизировать освещение, построить ливневки с очистными сооружениями, чтобы сберечь речку Товарную.