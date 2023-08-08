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НовостиСпорт8 августа 2023 15:24

Легкоатлет из Калининграда выиграл золото Игр стран СНГ

В Белоруссии отличился бегун Александр Микрюков
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Беларусь приняла комплексные международные соревнования по двадцати летним видам спорта. В соревнованиях, которые проходят до 14 августа, участвуют более четырех тысяч спортсменов не старше 14 лет из 22 стран мира.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, максимальный результат в беге на 2 км продемонстрировал Александр Микрюков из Калининградской области.

Отмечается, что вместе с ним стартовали 12 представителей Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и России. Результат Саши – 5 минут 57,57 секунды.

В активе россиян уже 112 наград, в том числе 54 золотых.