Легкоатлет из Калининграда выиграл золото Игр стран СНГ

Беларусь приняла комплексные международные соревнования по двадцати летним видам спорта. В соревнованиях, которые проходят до 14 августа, участвуют более четырех тысяч спортсменов не старше 14 лет из 22 стран мира.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, максимальный результат в беге на 2 км продемонстрировал Александр Микрюков из Калининградской области.

Отмечается, что вместе с ним стартовали 12 представителей Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и России. Результат Саши – 5 минут 57,57 секунды.

В активе россиян уже 112 наград, в том числе 54 золотых.