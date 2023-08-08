Жителей Полесского района отправили в колонию за избиение водителя на дороге

Трое жителей Полесского района, избившие водителя из-за дорожного конфликта, получили реальные сроки. Инцидент случился еще в ноябре 2121 года.

Тогда трое мужчин, находясь в компании других лиц в состоянии алкогольного опьянения, размахивали… дорожным знаком.

Как сообщает пресс-служба областного суда, именно после замечания водителя, который проезжал мимо, и возник конфликт. Шофера начали вытаскивать из авто, тот пытался уехать, но наехал на одного из агрессоров. После чего водитель и был жестоко избит.

Мужчины получили 4 года и 3 месяца, 3 года и 9 месяцев, 3 года и 4 месяца колонии строго режима соответственно.

Кроме того, они заплатили избитому водителю 650 тысяч рублей.