Во втором квартале 2023 года в Калининградской области на 61,5% выросли продажи электромобилей с пробегом. Таковы данные аналитики Авито Авто.

Самой востребованной моделью в регионе стала Nissan Leaf.

Также в рейтинг вошли: Nissan, Volkswagen, Tesla, Honda и Zeekr.

Доля электромобилей от всех продаж авто с пробегом в регионе с апреля по июнь 2023 года составила 0,4%.

Средняя цена электромобиля с пробегом в апреле-июне текущего года в Калининградской области составила 3 млн 110 тысяч рублей.

Интересно, что, согласно федеральным данным, в апреле-июне 2023 года электрокары с пробегом в России покупали на 182,5% чаще по сравнению с прошлым годом.