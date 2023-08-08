Актер Александр Олешко прочитает сказку, которую написала школьница из Калининграда

Ученица школы №24, 13-летняя калининградка Анна Сокольцева стала лучшей в литературном состязании, организованном Министерством культуры РФ. На конкурс она представила сказку собственного авторства «Лекарство из солнца и меда». Об этом сообщает региональное министерство по культуре и туризму.

«Моя сказка о том, как бабушка повествует своей внучке историю о появлении янтаря. Меня вдохновил сам камень. Его я собираю горстями каждое лето, когда приезжаю на море», - рассказала школьница.

Отмечается, что всего в творческом состязании участвовали произведения детей из 52 регионов России. Они прислали 81 сказку, 42 из них войдут в специальный сборник.

Награждение калининградской победительницы состоится в рамках II Детского культурного форума в Москве с 10 по 12 августа.

Сказку Анны Сокольцевой со сцены прочитает актер Александр Олешко 11 августа.