Калининградцев приглашают на бесплатный камерный концерт авторской песни

В Калининграде в Библиотеке имени Высоцкого (ул. Бакинская, 11) организуют камерный концерт авторской песни. 12 августа в 14.00 в библиотеку приглашают всех желающих.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в программе песни под гитару, чтение стихов.

Перед гостями библиотеки выступят: Андрей Лазакович, председатель Союза калининградских бардов, Дмитрий Чернов, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина, фестиваля «Покровский собор» и других, Владимир Сушко, Евгений Итбаев и другие известные в городе исполнители.

Прозвучат песни Владимира Семеновича Высоцкого и авторские композиции исполнителей.

Вход свободный.