В Калининградский областной драмтеатр приехали работать актеры из нескольких регионов России. Их представили на общем собрании труппы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, в Калининград приехали работать пять человек: молодая чета Кудрявцевых, Елизавета и Максим, а также Вероника Вороненко прибыли из Новосибирска. Игорь Аникин приехал из Москвы, а Владимир Архипов – из Советска.

В плане на 77-й театральный сезон – несколько премьер.

В частности, 30 сентября зрителей пригласят на первую премьеру нового сезона по пьесе Антона Чехова «Чайка» в постановке Евгения Маленчева.

Народный артист России Михаил Салес готовит комедию «Требуется лжец» по пьесе греческого драматурга Димитраса Псафаса. Свежую постановку публика увидит в ноябре.

Еще одну современную комедию представит на суд зрителей до нового года популярный российский автор Александр Цыпкин. Во второй половине сезона планируются спектакли по произведениям Александра Пушкина и Федора Достоевского.